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Токаев уволил замглавы Совбеза Казахстана на фоне слухов о репрессиях против родственников Назарбаева

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил заместителя секретаря Совета безопасности Казахстана Азамата Абдымомунова. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе главы государства.

Это произошло на фоне слухов о том, что начались репрессии против родственников и приближенных экс-президента Нурсултана Назарбаева. Абдымомунов работал в Совете безопасности страны с 2014 года, в 2015-м Назарбаев его назначил заместителем секретаря организации.

Ранее был задержан по подозрению в госизмене экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов, долгое время считавшийся правой рукой Назарбаева. Также в СМИ появлялась информация о задержании племянника экс-президента, занимавшего пост замглавы КНБ, однако ее позже опровергли.

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Комментарии (7)

Nothing
Но думаю, после этого хаоса поток вырастет в разы
Эд Хэммет
Вот результат 30-летнего правления Елбасы. На "выборах" ему рисовали 95-97% поддержки. Теперь страна в руинах, интервенция, русскоязычным рекомендуют собирать чемоданы. Идёт зачистка от митинговавших, родственников Назарбаева, нелояльных Токаеву силовиков. Если легитимность власти не находится на дне урны для голосования, то рано или поздно происходит такое, как то, что сейчас в Казахстане.
kоt-obormot
Куй себе абсолютную власть, пока горячо!
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