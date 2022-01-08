Токаев уволил замглавы Совбеза Казахстана на фоне слухов о репрессиях против родственников Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил заместителя секретаря Совета безопасности Казахстана Азамата Абдымомунова. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе главы государства.



Это произошло на фоне слухов о том, что начались репрессии против родственников и приближенных экс-президента Нурсултана Назарбаева. Абдымомунов работал в Совете безопасности страны с 2014 года, в 2015-м Назарбаев его назначил заместителем секретаря организации.



Ранее был задержан по подозрению в госизмене экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов, долгое время считавшийся правой рукой Назарбаева. Также в СМИ появлялась информация о задержании племянника экс-президента, занимавшего пост замглавы КНБ, однако ее позже опровергли.

