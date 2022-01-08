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Семак прислуживал на Рождество в Феодоровском соборе в Петербурге вместе с ювелиром Аксеновым, прославившимся «ковидными вечеринками»

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Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прислуживал на рождественском богослужении в Феодоровском соборе в Петербурге. Фотографии главного тренера «Зенита» в золотом стихаре опубликованы в Instagram-аккаунте храма.

Рядом с ним в таком же одеянии стоит ювелир Петр Аксенов, прославившийся в Петербурге своими вечеринками, зачастую проходившими с нарушением ковидных ограничений.

В минувшую пятницу, 7 января, православные россияне отмечали один из главных христианских праздников — Рождество Христово. В Петербурге в честь торжества на стрелке Васильевского острова зажгли Ростральные колонны, в городе проходили торжественные богослужения.

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Комментарии (7)

zonnek
прославившимся «ковидными вечеринками».... Как же его в храм то пустили? Грешника великого.
Урус-Баши
Теперь нужно заново освящать храмы.
266252469
Матчасть изучайте, Фонтанка. Стихарь называется это облачение. А то все умничаете. А знаний - ноль.
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