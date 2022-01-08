Семак прислуживал на Рождество в Феодоровском соборе в Петербурге вместе с ювелиром Аксеновым, прославившимся «ковидными вечеринками»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прислуживал на рождественском богослужении в Феодоровском соборе в Петербурге. Фотографии главного тренера «Зенита» в золотом стихаре опубликованы в Instagram-аккаунте храма.
Рядом с ним в таком же одеянии стоит ювелир Петр Аксенов, прославившийся в Петербурге своими вечеринками, зачастую проходившими с нарушением ковидных ограничений.
В минувшую пятницу, 7 января, православные россияне отмечали один из главных христианских праздников — Рождество Христово. В Петербурге в честь торжества на стрелке Васильевского острова зажгли Ростральные колонны, в городе проходили торжественные богослужения.