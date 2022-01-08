В New York Times составили схему расположения российских войск на границе Украины

Журналисты The New York Times по спутниковым снимкам и на основании данных украинских и западных чиновников, военных аналитиков составили вероятную схему расположения российских войск около границы Украины.



Как пишет «Коммерсантъ» 8 января со ссылкой на американское издание, группировка численностью около 100 тысяч человек якобы окружает Украину с трех сторон. А западные эксперты опасаются, что вторжение может начаться в течение месяца.



Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров допустил, что втягивание Украины в НАТО создает риск масштабного конфликта. А президент Владимир Путин в ответ на вопрос об отношениях с Киевом предположил, что может готовиться третья военная операция в Донбассе. При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что не готовят вторжение на Украину, а передвижение войск по территории РФ является внутренним делом страны.

