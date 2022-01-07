Экс-советник Назарбаева: Комитет национальной безопасности скрывал информацию о тренировочных лагерях в горах

Комитет национальной безопасности Казахстана (аналог российской ФСБ) скрывал информацию о тренировочных лагерях в горах страны, в которых якобы готовили протестующих. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» заявил бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.



«Национальное предательство и заговор заключается в том, что в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря. КНБ, который периодически обезвреживал ту или иную группу, о многочисленных тренировочных лагерях, созданных в горах, молчал», — подчеркнул Ертысбаев (цитата по Orda.kz).