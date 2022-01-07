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Экс-советник Назарбаева: Комитет национальной безопасности скрывал информацию о тренировочных лагерях в горах

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Комитет национальной безопасности Казахстана (аналог российской ФСБ) скрывал информацию о тренировочных лагерях в горах страны, в которых якобы готовили протестующих. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» заявил бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

«Национальное предательство и заговор заключается в том, что в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря. КНБ, который периодически обезвреживал ту или иную группу, о многочисленных тренировочных лагерях, созданных в горах, молчал», — подчеркнул Ертысбаев (цитата по Orda.kz).

Экс-советник бывшего президента страны подчеркнул, что это является «страшным государственным преступлением».

Ранее Orda сообщала, что в Казахстане якобы задержан племянник Назарбаева, занимавший пост зампредседателя КНБ. Позже эту информацию опровергли.

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Комментарии (9)

pride
А в чем смысл был молчать местному КГБ? Звезды на погонах казахскому кгбшнику не нужны))? Может их с Сирии надуло))
pride
Какую еще сказку расскажите))).
lamer
Местные дурачки восприняли революцией клановую войну. Елбасы не прав. Сильно не прав.
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