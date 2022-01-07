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«В гидрокостюме с перфоратором на дереве». В Петербурге за день спасли трех кошек

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В праздничный день в Петербурге спасали кошек — одна застряла на дереве с котенком, а другая не могла вылезти из технического короба. Об этом 7 января рассказали в группе во «ВКонтакте» подразделения поисково-спасательного отряда «Экстремум» «Кошкиспас».

«В чем прелесть «Кошкиспас», так это в полной непонятности, что с собой брать. То ли высотное снаряжение, то ли перфоратор. Лучше всего в гидрокостюме с перфоратором на дереве», — шутят спасатели.

Застрявшую в коробе кошку удалось достать, «разломав половину плитки». За остальными несчастными нужно было лезть на дерево — взрослую кошку сняли быстро, а котенка пришлось стряхивать в тент. Затем «обе живности» были отогреты у заявительницы и выпущены в подвал.

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Комментарии (10)

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В подвал-то их зачем?
AlBerkut
С дерева кошак всегда сможет слезть сам, как забрался, так и слезет.
А вот из всяких узкостей тут да, не всегда. Хотя... И из трубы вынырнуть может, местный обормот подтверждение тому😂😂😂
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