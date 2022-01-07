«В гидрокостюме с перфоратором на дереве». В Петербурге за день спасли трех кошек

В праздничный день в Петербурге спасали кошек — одна застряла на дереве с котенком, а другая не могла вылезти из технического короба. Об этом 7 января рассказали в группе во «ВКонтакте» подразделения поисково-спасательного отряда «Экстремум» «Кошкиспас».



«В чем прелесть «Кошкиспас», так это в полной непонятности, что с собой брать. То ли высотное снаряжение, то ли перфоратор. Лучше всего в гидрокостюме с перфоратором на дереве», — шутят спасатели.