Улица Декабристов перекрыта из-за ДТП с туристическим автобусом и снегоуборочной машиной

Об аварии, участниками которой стали туристический автобус и снегоуборочный КАМАЗ, «Фонтанке» 6 января сообщил читатель Артём. По его словам, в результате аварии перекрыта улица Декабристов.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», проехать по этой улице действительно нельзя на участке от улицы Глинки до Вознесенского проспекта. При этом движение не осуществляется в обе стороны.
«Фонтанка» рассказывала и показывала, как прошлась 6 января по улицам города и запечатлела самоотверженную и неравную борьбу коммунальных ведомств и простых петербуржцев со снежной стихией.