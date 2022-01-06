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Улица Декабристов перекрыта из-за ДТП с туристическим автобусом и снегоуборочной машиной

В центре Петербурга произошла авария с участием туристического автобуса и снегоуборочной техники. Из-за этого оказалась перекрыта одна из основных улиц в Адмиралтейском районе города.

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Об аварии, участниками которой стали туристический автобус и снегоуборочный КАМАЗ, «Фонтанке» 6 января сообщил читатель Артём. По его словам, в результате аварии перекрыта улица Декабристов.

Фото: Читатель «Фонтанки» Артём
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Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», проехать по этой улице действительно нельзя на участке от улицы Глинки до Вознесенского проспекта. При этом движение не осуществляется в обе стороны.

Фото: «Яндекс.Пробки»
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«Фонтанка» рассказывала и показывала, как прошлась 6 января по улицам города и запечатлела самоотверженную и неравную борьбу коммунальных ведомств и простых петербуржцев со снежной стихией.

Фото: Читатель «Фонтанки» Артём
Фото: «Яндекс.Пробки»

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Комментарии (2)

AP-SPb
Вот какой деби... неумный человек додумался пустить туристический гроб на Декабристов? Давно надо запрещать проезд по небольшим улочкам Центра тур, автобусам как делают во всех цивилизованных странах.
Gregory
До сих пор стоят, но никакой пробки нет и небыло от Вознесенского до Глинки.
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