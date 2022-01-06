В Петербурге продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололёда

Как сообщили 6 января в пресс-службе Смольного, минувшей ночью проезжую часть и тротуары в городе убирали 1 063 специализированные машины дорожных предприятий комитета по благоустройству. За прошедшие сутки собрано и отправлено на утилизацию свыше 45,7 тысячи кубометров снега. Уборка города продолжается.



«Жёлтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.



Накануне тёплый циклон вновь принёс в Петербург обильные осадки. За несколько часов в городе выпало 10 сантиметров снега. Всего с начала зимнего периода его высота превысила 1 метр.

