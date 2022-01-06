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В Петербурге продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололёда

В связи с неустойчивой погодой, так называемыми температурными качелями, и образованием гололёда в Петербурге до 12 часов пятницы, 7 января, продлён «жёлтый» уровень погодной опасности.

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Как сообщили 6 января в пресс-службе Смольного, минувшей ночью проезжую часть и тротуары в городе убирали 1 063 специализированные машины дорожных предприятий комитета по благоустройству. За прошедшие сутки собрано и отправлено на утилизацию свыше 45,7 тысячи кубометров снега. Уборка города продолжается.

«Жёлтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Накануне тёплый циклон вновь принёс в Петербург обильные осадки. За несколько часов в городе выпало 10 сантиметров снега. Всего с начала зимнего периода его высота превысила 1 метр.

«Фонтанка» писала, что 6 января снег продолжит идти в Петербурге в течение всего дня. Температура воздуха будет удерживаться в районе -2… -4 градусов. А уже завтра снова похолодает до минус 11.

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Комментарии (1)

инкогнитто
спасибо что без названия циклона 👍
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