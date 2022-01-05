Скорая попала в ДТП под Петербургом, один человек погиб

Как сообщили «Фонтанке» 5 января в пресс-службе ГУ МВД, авария произошла около 19:20 в районе поселка Ушаки Тосненского района. По предварительной информации, 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья на «Дэу Нексии» не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения. Там как раз ехал «Форд Транзит» станции Скорой помощи».
В результате столкновения погиб пассажир «Нексии». Его личность устанавливается. В скорой пострадавших нет.
Это уже вторая авария с участием скорой в области за сегодняшний день. Около полудня на «Южном полукольце» машина службы «03» столкнулась с микроавтобусом. Никто не пострадал.
Напомним, вчера из-за выезда на встречную полосу в Ленобласти в течение часа случились три смертельные аварии. Погибли три женщины и мужчина.