Девочка и трое взрослых пострадали в ДТП под Вырицей: мотор вошёл в салон «Жигулей»

Сразу два ДТП произошло под Вырицей в Гатчинском районе Ленинградской области. В одном пострадали четыре человека, в том числе 5-летняя девочка. В другом подбили карету скорой помощи.
Как сообщает 47news, по предварительным данным, около 11 часов на 5-м километре дороги Пустошка — Вырица лоб в лоб столкнулись «Хёндэ» и ВАЗ-2104. Судя по опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» фотографиям, моторный отсек вошел в салон «четвёрки».
Госпитализированы водитель ВАЗ, а также 32-летняя водитель «Хёндэ» и двое её пассажиров: 61-летний мужчина и 5-летняя девочка.
Примерно в то же время произошла авария на 76-м километре трассы А-120 «Южное полукольцо». По данным ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», на нерегулируемом перекрёстке у поворота на Вырицу микроавтобус столкнулся с каретой скорой помощи. Информации о пострадавших нет. Дорога была обработана противогололёдными материалами.