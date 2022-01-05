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Девочка и трое взрослых пострадали в ДТП под Вырицей: мотор вошёл в салон «Жигулей»

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Сразу два ДТП произошло под Вырицей в Гатчинском районе Ленинградской области. В одном пострадали четыре человека, в том числе 5-летняя девочка. В другом подбили карету скорой помощи.

Как сообщает 47news, по предварительным данным, около 11 часов на 5-м километре дороги Пустошка — Вырица лоб в лоб столкнулись «Хёндэ» и ВАЗ-2104. Судя по опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» фотографиям, моторный отсек вошел в салон «четвёрки».

Госпитализированы водитель ВАЗ, а также 32-летняя водитель «Хёндэ» и двое её пассажиров: 61-летний мужчина и 5-летняя девочка.

Примерно в то же время произошла авария на 76-м километре трассы А-120 «Южное полукольцо». По данным ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», на нерегулируемом перекрёстке у поворота на Вырицу микроавтобус столкнулся с каретой скорой помощи. Информации о пострадавших нет. Дорога была обработана противогололёдными материалами.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

ROMUALD
И где грейдеры, которые в нищем совке дорогу чистили круглосуточно? Снежная каша вдоль бровки особо опасна: аквапланирование, плюс занос как на бровке. Дорожный налог куда-то не туда идёт.
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