Девочка и трое взрослых пострадали в ДТП под Вырицей: мотор вошёл в салон «Жигулей»

Сразу два ДТП произошло под Вырицей в Гатчинском районе Ленинградской области. В одном пострадали четыре человека, в том числе 5-летняя девочка. В другом подбили карету скорой помощи.



Как сообщает 47news, по предварительным данным, около 11 часов на 5-м километре дороги Пустошка — Вырица лоб в лоб столкнулись «Хёндэ» и ВАЗ-2104. Судя по опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» фотографиям, моторный отсек вошел в салон «четвёрки».

