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В массовых ДТП на М-4 «Дон» под Тулой пострадали 17 человек, в том числе дети

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Спасатели вечером 5 января продолжают работу по ликвидации последствий массовых ДТП в Тульской области. На трассе М-4 «Дон» освободили дла проезда одну полосу. Для участников аварий пригнали мобильный пункт обогрева.

Как сообщает МЧС в своём телеграм-канале, в массовых авариях, случившихся на М-4 в Тульской области из-за снегопада и метели, участвовало 60 транспортных средств. Это 48 легковых автомобилей, девять грузовых и три пассажирских автобуса. Пострадали в общей сложности 17 человек, в том числе пять детей.

Фото: МЧС РФ
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«В настоящее время движение осуществляется по одной полосе, на месте ДТП сил и средств достаточно. Всего привлечено 107 человек и 34 единицы техники», — отмечают в МЧС.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Трасса «Дон» была перекрыта на участке в 90 км.

Фото: МЧС РФ

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