Трасса «Дон» перекрыта на участке в 90 км. В ДТП попали 118 машин

Движение по трассе «Дон» заблокировано в районе Тульской области. Жителям Подмосковья советуют не соваться на дорогу.



Пять аварий, в которых те или иные повреждения получили 118 машин, случились днём 5 января на трассе «Дон». Движения нет с 133-го по 228-й километр. Об этом автомобилистов предупреждает УМВД Тульской области.



По данным полиции, 30 машин столкнулись на 284-м километре в направлении Москвы, на участке 284 — 286-й км в направлении Воронежа еще 16. Самое крупное ДТП произошло на 217-м км: там, по уточненным данным, попали в аварию 55 автомобилей. Четыре человека пострадали в столкновении 10 машин на 216-м километре.

