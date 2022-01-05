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Трасса «Дон» перекрыта на участке в 90 км. В ДТП попали 118 машин

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Движение по трассе «Дон» заблокировано в районе Тульской области. Жителям Подмосковья советуют не соваться на дорогу.

Пять аварий, в которых те или иные повреждения получили 118 машин, случились днём 5 января на трассе «Дон». Движения нет с 133-го по 228-й километр. Об этом автомобилистов предупреждает УМВД Тульской области.

По данным полиции, 30 машин столкнулись на 284-м километре в направлении Москвы, на участке 284 — 286-й км в направлении Воронежа еще 16. Самое крупное ДТП произошло на 217-м км: там, по уточненным данным, попали в аварию 55 автомобилей. Четыре человека пострадали в столкновении 10 машин на 216-м километре.

В социальных сетях Подмосковья уточняют, что въезд в 50-й регион со стороны Тулы ограничен. Объезд возможен только через региональные дороги, например через Киреевск.

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Комментарии (8)

260928241
Менталитет или крутизна. Вот в чем вопрос.
Иван Кадачигов
Так-то это платная трасса Автодора. Кто уж там должен нести вахту по очистке ее от снега, надеюсь, разберутся компетентные органы.
Alex000
Ахах, это ж просто праздник какой-то.
Как они в таком количестве умудрились?
Не, я понимаю, когда в США тогда овердофига столкнулись - широченная скоростная трасса.
Но здесь-то чего?
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