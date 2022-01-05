На трассе «Дон» столкнулись 50 машин, восемь человек пострадали

Больше полусотни машин попали в аварию из-за снегопада на трассе под Тулой 5 января. Об этом сообщают местные СМИ. В группах автолюбителей «ВКонтакте» пишут, что сразу несколько массовых ДТП заблокировали движение на М-4. В палике «Автохамы и ДТП/Тула» предупреждают, что Калужское шоссе встало колом, на М-2 в районе «Слободки» встали фуры, на Щекинском шоссе происходит то же самое.

«Оставайтесь дома. Если рискнули, сами виноваты». Автомобилистов Тульской области предупреждают о массовых авариях на трассе М-4 «Дон».

Более 50 машин столкнулись на 217-м километре «Дона» в Узловском районе. Среди легковушек и грузовиков — скорая. По данным СМИ, пока известно о восьми пострадавших.

Через 70 километров от этой аварии сразу три ДТП с общим количеством в 12 машин. Еще одна массовая авария на 177-й км. «Если у вас есть возможность — лучше оставайтесь дома. Если возможности нет — готовьтесь потерять несколько часов в пробках. Если все же рискнули — сами виноваты», — пишут автомобилисты.



В Петербурге тоже непросто из-за снега. Объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Вчера на трассах Ленобласти случилось несколько смертельных ДТП.