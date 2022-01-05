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«Еще поскользим», — шепчет циклон в Петербурге. МЧС предупреждает, что погода к ночи испортится еще сильнее

В Петербурге ожидается сильная гололедица. Об этом 5 января сообщает пресс-служба МЧС Петербурга.

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По данным Северо-Западного УГМС, начиная с 20–23 часов в Санкт-Петербурге на дорогах ожидается сильная гололедица.

На погоду в городе продолжает влиять циклон «Юмит», который сначала принес снегопад, а потом и плюсовую температуру. Город поплыл и начал прирастать спонтанными «катками».

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Комментарии (2)

Mil Muertes
Pегги в ночи ты потанцуй со мной
Pегги в ночи ты отдыхай со мной

В стpойный бокал я уpоню кусочек льда
Словно нектаp я пpигублю глоток вина
Маленький баp дым сигаpет пьянит регги в ночи
Все позади в паpе танцуют дpузья регги в ночи

Pегги в ночи ты потанцуй со мной
Pегги в ночи ты отдыхай со мной
Sadava
Спасибо партии родной за наше счастливое детство... гмм, утро.
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