Оттепель превратила петербуржцев в скульпторов. Знакомьтесь с новыми обитателями Сосновки

Плюсовая температура сделала снег идеальным для лепки. В парках и скверах он пока не тает, в отличие от улиц и тротуаров, где начинают разливаться лужи.



Горожане, отдыхающие в парке Сосновка на севере Петербурга 5 января, занялись творчеством. За несколько часов среди деревьев поселилось целое племя снеговиков. Люди не пожалели для них не только овощей, но и головной убор. Один даже соблюдает масочный режим.

