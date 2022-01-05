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Оттепель превратила петербуржцев в скульпторов. Знакомьтесь с новыми обитателями Сосновки

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Плюсовая температура сделала снег идеальным для лепки. В парках и скверах он пока не тает, в отличие от улиц и тротуаров, где начинают разливаться лужи.

Горожане, отдыхающие в парке Сосновка на севере Петербурга 5 января, занялись творчеством. За несколько часов среди деревьев поселилось целое племя снеговиков. Люди не пожалели для них не только овощей, но и головной убор. Один даже соблюдает масочный режим.

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Кроме скульпторов активизировались и архитекторы. Неподалёку от снеговиков они возвели снежный замок.

Фото: Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру»
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У снежных креатур есть все шансы на долгую и счастливую жизнь. Скоро оттепель закончится, и в город вернутся морозы.

Фото: Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

Porthiriy
Класс! Всего сутки отвела природа под творчество снежных скульпторов.
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