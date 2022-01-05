Две девочки в больнице после ДТП на Волхонском: женщина на «Ладе» выскочила на встречку

Статистику серьёзных аварий в Ленобласти за 4 января пополнила ещё одна — с детьми. Как и в случае трёх смертельных ДТП, причиной стал выезд на встречную полосу.



Как сообщает 5 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, «Лада Гранта» и «Хёндэ Санта Фе» столкнулись вчера около 15:30 на Волхонском шоссе, 4. По предварительной версии, 41-летняя петербурженка на «Гранте» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.



Пострадали две маленькие пассажирки «Лады» — сестрёнки 7 и 9 лет, находившиеся, по данным «Фонтанки», на заднем сиденье. Их госпитализировали: младшую в удовлетворительном состоянии, старшую в состоянии средней степени тяжести. Женщина невредима, как и 60-летний водитель «Хёндэ».

