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Две девочки в больнице после ДТП на Волхонском: женщина на «Ладе» выскочила на встречку

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Статистику серьёзных аварий в Ленобласти за 4 января пополнила ещё одна — с детьми. Как и в случае трёх смертельных ДТП, причиной стал выезд на встречную полосу.

Как сообщает 5 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, «Лада Гранта» и «Хёндэ Санта Фе» столкнулись вчера около 15:30 на Волхонском шоссе, 4. По предварительной версии, 41-летняя петербурженка на «Гранте» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

Пострадали две маленькие пассажирки «Лады» — сестрёнки 7 и 9 лет, находившиеся, по данным «Фонтанки», на заднем сиденье. Их госпитализировали: младшую в удовлетворительном состоянии, старшую в состоянии средней степени тяжести. Женщина невредима, как и 60-летний водитель «Хёндэ».

Оба водителя к административной ответственности в 2021 году не привлекалась.

Напомним, вчера утром в течение часа в трёх районах Ленобласти случились три смертельные аварии, все из-за выезда на встречку. Погибли три женщины и мужчина. Пострадали трое детей, двое находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

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Комментарии (3)

Alex000
Какой-то детский день на фонтанке.
Или это так казахстанская тема разбавляется?
Athair
Дети сзади были непристегнуты?
veteran78
Леди Макбет.
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