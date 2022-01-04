После ДТП в Белоруссии за россиянками приедет реанимобиль и перевезёт на Родину

Двух гражданок РФ, пострадавших в смертельном ДТП в Белоруссии, собираются транспортировать в Россию.
Как сообщает БелТА, по словам первого замминистра здравоохранения Елены Кротковой, посетившей областную клиническую больницу Витебска 4 января, в медучреждении остаются трое пострадавших. Уже принято решение о транспортировке двух российских пациенток в реанимобиле, который будет доставлен из России. «Вероятнее всего, их доставят в Смоленск, а оттуда — по месту жительства. Каких-то оперативных вмешательств, дополнительных инструментальных обследований не требуется», — рассказала Кроткова.
Также подготовлен транспорт для основной группы из 40 человек. Как только закончатся следственные действия, туристическая компания отвезёт россиян в Минск. Оттуда они смогут вернуться домой или продолжить экскурсию.
3 января на 119-м километре трассы М-8 Витебск — Могилев — Гомель автомобиль «Рено» пошел на обгон по встречке и врезался в экскурсионный автобус «Скания», в котором находился 41 гражданин России. Обе машины опрокинулись в кювет. Водитель легковушки погиб. В больницу были доставлены 42 человека с различными травмами. В основном это переломы костей носа, порезы, ушибы, ссадины. Две травмы тяжелые: перелом 12-го грудного позвонка и перелом 2-го поясничного позвонка. У водителя-белоруса перелом таранной кости правой стопы. Остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.