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Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом россиян

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41 гражданин России пострадал в аварии с экскурсионным автобусом в Витебской области Белоруссии.

«Предварительный осмотр показал, что 6 пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 — средней тяжести, остальные легкой степени», — заявили в пресс-службе минздрава страны.

Фото: МВД Белоруссии
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Ранее сообщалось, что в понедельник днем на 119 км трассы М8 Витебск — Могилев — Гомель автомобиль «Рено», который совершал обгон по встречке, врезался в туристический автобус «Скания». Водитель легковушки погиб. Автобус опрокинулся. По информации Следственного комитета, среди пострадавших оказались четверо детей.

Фото: МВД Белоруссии

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Комментарии (1)

Old_Man
Всем скорейшего выздоровления!
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