Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом россиян

41 гражданин России пострадал в аварии с экскурсионным автобусом в Витебской области Белоруссии.
«Предварительный осмотр показал, что 6 пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 — средней тяжести, остальные легкой степени», — заявили в пресс-службе минздрава страны.
Ранее сообщалось, что в понедельник днем на 119 км трассы М8 Витебск — Могилев — Гомель автомобиль «Рено», который совершал обгон по встречке, врезался в туристический автобус «Скания». Водитель легковушки погиб. Автобус опрокинулся. По информации Следственного комитета, среди пострадавших оказались четверо детей.