Экскурсионный автобус с россиянами попал в ДТП в Белоруссии. Пострадали дети

В Белоруссии россияне пострадали в результате столкновения экскурсионного автобуса с легковушкой. Об этом 3 января сообщает республиканский СК.



ДТП произошло днем в понедельник на 120 км автодороги М-8 в Лиозненском районе Витебской области. Автомобиль Renault, выполняя обгон, выехал на встречку и врезался в автобус. Водитель легковушки погиб.



Пострадали также водитель автобуса и пассажиры, среди которых четверо детей. Всего он перевозил 42 человека, из них 40 — россияне, приехавшие на экскурсию. На опубликованных фото видно, что оба транспортных средства сильно покорежены и лежат в кювете.

