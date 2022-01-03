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Экскурсионный автобус с россиянами попал в ДТП в Белоруссии. Пострадали дети

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В Белоруссии россияне пострадали в результате столкновения экскурсионного автобуса с легковушкой. Об этом 3 января сообщает республиканский СК.

ДТП произошло днем в понедельник на 120 км автодороги М-8 в Лиозненском районе Витебской области. Автомобиль Renault, выполняя обгон, выехал на встречку и врезался в автобус. Водитель легковушки погиб.

Пострадали также водитель автобуса и пассажиры, среди которых четверо детей. Всего он перевозил 42 человека, из них 40 — россияне, приехавшие на экскурсию. На опубликованных фото видно, что оба транспортных средства сильно покорежены и лежат в кювете.

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МВД Белоруссии

Возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи.

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Комментарии (1)

Артист ритуальных услуг
Бацьку - геть! Для этого заслать туда 66 непьющих россиян (раз 33 не справились)!
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