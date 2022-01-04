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Почти все положительные тесты на ковид в Амстердаме показывают «омикрон»

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В Амстердаме новый штамм коронавируса «омикрон» выявляют в 91 % положительных тестов на COVID-19. Об этом на своей странице в Twitter сообщила Амстердамская региональная служба эпидемиологического надзора (ARGOS).

«В общей сложности в 69 из 76 (91 %) выбранных положительных образцов тестов на SARS-CoV-2, взятых 2 января в Муниципальных службах здравоохранения (GGD), был выявлен штамм «омикрон», — говорится в сообщении.

До 14 января в стране из-за распространения штамма действует локдаун. Там нельзя посещать общепит, кинотеатры, музеи, спортивные залы и т. д.

Ранее в Дании заявили о первых летальных случаях от «омикрона». Там от него погибли почти два десятка человек.

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Комментарии (3)

тов
Страшные новости: почти все случаи насморка оказались простудой.
RRR
И что?
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