Почти все положительные тесты на ковид в Амстердаме показывают «омикрон»

В Амстердаме новый штамм коронавируса «омикрон» выявляют в 91 % положительных тестов на COVID-19. Об этом на своей странице в Twitter сообщила Амстердамская региональная служба эпидемиологического надзора (ARGOS).



«В общей сложности в 69 из 76 (91 %) выбранных положительных образцов тестов на SARS-CoV-2, взятых 2 января в Муниципальных службах здравоохранения (GGD), был выявлен штамм «омикрон», — говорится в сообщении.

