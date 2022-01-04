В Дании заявили о первых летальных случаях от «омикрона». Погибло почти два десятка человек

В Дании от нового штамма коронавируса «омикрон» умерли 18 человек. Об этом 4 января сообщает The Local со ссылкой на агентство Ritzau.
Первые данные о жертвах «омикрона» обнародовал Государственный институт сыворотки — национальное агентство по инфекционным заболеваниям. Всего в период с 21 ноября по 28 декабря штамм выявили у
За аналогичный промежуток от других вариантов коронавируса в стране скончались 100 человек при
Ранее датские ученые дали прогноз по возможному окончанию пандемии. Они предположили, что штамм «омикрон» может стать последним.