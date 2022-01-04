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В Дании заявили о первых летальных случаях от «омикрона». Погибло почти два десятка человек

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В Дании от нового штамма коронавируса «омикрон» умерли 18 человек. Об этом 4 января сообщает The Local со ссылкой на агентство Ritzau.

Первые данные о жертвах «омикрона» обнародовал Государственный институт сыворотки — национальное агентство по инфекционным заболеваниям. Всего в период с 21 ноября по 28 декабря штамм выявили у 55 700 жителей Дании.

За аналогичный промежуток от других вариантов коронавируса в стране скончались 100 человек при 127 146 зараженных.

Ранее датские ученые дали прогноз по возможному окончанию пандемии. Они предположили, что штамм «омикрон» может стать последним.

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Комментарии (11)

alexpv
Сейчас других причин смертей нет, если помер - то от коронавируса.
Артист ритуальных услуг
От дигидрида монооксида смертей много больше. Удивительно, почему ещё не запретили?!!
Dazdraperma
"The Local 4 декабря сообщает, что по 28 декабря штамм выявили у 55,7 тысячи жителей Дании." Новый Год у редакторов Фонтанки продолжается. Разнарядка на страшилки поступила, а на протрезветь - нет
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