В Дании заявили о первых летальных случаях от «омикрона». Погибло почти два десятка человек

В Дании от нового штамма коронавируса «омикрон» умерли 18 человек. Об этом 4 января сообщает The Local со ссылкой на агентство Ritzau.



Первые данные о жертвах «омикрона» обнародовал Государственный институт сыворотки — национальное агентство по инфекционным заболеваниям. Всего в период с 21 ноября по 28 декабря штамм выявили у 55 700 жителей Дании.



За аналогичный промежуток от других вариантов коронавируса в стране скончались 100 человек при 127 146 зараженных.



Ранее датские ученые дали прогноз по возможному окончанию пандемии. Они предположили, что штамм «омикрон» может стать последним.

