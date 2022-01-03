Датские ученые заявили о возможном конце пандемии COVID-19 через два месяца. Штамм «омикрон» может стать последним

Директор Управления общественного здравоохранения Дании предсказал скорое окончание пандемии коронавируса.
«Омикрон» может быть вариантом вируса, который поможет нам выйти из пандемии», — цитирует 3 января эпидемиолога Тиру Гроува Nyheder.
По его словам, риск госпитализации при заражении новым штаммом вдвое меньше, чем при «дельте». При этом Гроув полагает, что новая вариация будет стремительно распространяться в ближайшее время, достигнув пика в январе. Он отметил, что это скажется и на системе здравоохранения.
Эпидемиолог полагает, что человечество может вернуться к нормальной жизни уже через два месяца.