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Датские ученые заявили о возможном конце пандемии COVID-19 через два месяца. Штамм «омикрон» может стать последним

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Директор Управления общественного здравоохранения Дании предсказал скорое окончание пандемии коронавируса.


«Омикрон» может быть вариантом вируса, который поможет нам выйти из пандемии», — цитирует 3 января эпидемиолога Тиру Гроува Nyheder.

По его словам, риск госпитализации при заражении новым штаммом вдвое меньше, чем при «дельте». При этом Гроув полагает, что новая вариация будет стремительно распространяться в ближайшее время, достигнув пика в январе. Он отметил, что это скажется и на системе здравоохранения.

Эпидемиолог полагает, что человечество может вернуться к нормальной жизни уже через два месяца.

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Комментарии (19)

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Живых лягушек они варят на медленном огне, чтобы не выскакивали из кастрюльки раньше времени - а ля франсе пирамидон, гурманы ещё те...
Денеб
Увы! Не разделяю оптимизма "датских учёных".... Слишком много заинтересованных сторон в продолжении банкета...... диктаторам понравилось закручивать гайки и душить свободу.....транснациональным корпорациям понравилось получать миллиарды на халяву.... за сомнительное варево......
Ruth D. Armstead
Не не не !!! Вы чего? Как так закончится?
Только такой бизнес намутили, и деньги, и власть, а вы - "скоро закончится"?!! Смеетесь , что ли?
Мы только разогрелись, продолжаем.
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