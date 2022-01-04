В НАТО подтвердили, что переговоры с Россией пройдут 12 января

Заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января. Об этом, как пишет Reuters 4 января, сообщается в заявлении альянса.



«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия — НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года», — говорится в сообщении.



В нем также уточняется, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».



В конце прошлого года замглавы Минобороны Александр Фомин заявил, что НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией.

