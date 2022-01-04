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В НАТО подтвердили, что переговоры с Россией пройдут 12 января

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Заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января. Об этом, как пишет Reuters 4 января, сообщается в заявлении альянса.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия — НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года», — говорится в сообщении.

В нем также уточняется, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

В конце прошлого года замглавы Минобороны Александр Фомин заявил, что НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией.

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Комментарии (8)

Артист ритуальных услуг
Нужно войти в нату, распределить там по должностям функционеров Партии Единая Россия и развалить их изнутри! Можно ещё сделать Бельгию побратимом Воронежа. :)
Piter Russo
Если действия одной стороны вызывают беспокойство у другой, а действия другой стороны вызывают беспокойство первой. То может обоим сторонам обратиться в ВОЗ за таблеточками от нервов?
RMN
Где пиля с саввиком?
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