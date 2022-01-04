Трамп назвал Twitter «позором демократии» и призвал отказаться от соцсети

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что социальная сеть Twitter — «позор демократии». Слова политика 4 января распространила его пресс-служба.
Заявление Трампа стало реакцией на блокировку в Twitter аккаунта Марджори Тейлор Грин, члена Палаты представителей. Причиной стала публикация недостоверных сведений о коронавирусе.
По мнению Трампа, соцсети нельзя позволять работать в США. «Все должны уйти из Twitter и Facebook. Они скучные, представляют только точку зрения радикальных левых, и их все ненавидят», — заявил экс-президент.
Аккаунт самого Трампа навсегда заблокировали в Twitter в январе 2021 года, когда он еще был главой США. Модераторы пришли к выводу, что сообщения политика могут привести к новым вспышкам насилия после штурма Капитолия протестующими.