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Трамп назвал Twitter «позором демократии» и призвал отказаться от соцсети

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что социальная сеть Twitter — «позор демократии». Слова политика 4 января распространила его пресс-служба.

Заявление Трампа стало реакцией на блокировку в Twitter аккаунта Марджори Тейлор Грин, члена Палаты представителей. Причиной стала публикация недостоверных сведений о коронавирусе.

По мнению Трампа, соцсети нельзя позволять работать в США. «Все должны уйти из Twitter и Facebook. Они скучные, представляют только точку зрения радикальных левых, и их все ненавидят», — заявил экс-президент.

Аккаунт самого Трампа навсегда заблокировали в Twitter в январе 2021 года, когда он еще был главой США. Модераторы пришли к выводу, что сообщения политика могут привести к новым вспышкам насилия после штурма Капитолия протестующими.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Призываю отказаться от всех соц. сетей.
Mil Muertes
Гони птицу !!!
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