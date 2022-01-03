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«Даже искать не надо». Карпин показал, где находится российский футбол

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил о российском футболе. Своих подопечных он точно не переоценивает.

Специалист в Instagram опубликовал фотографии, сделанные во время дайвинга.

«Ищет на дне российский футбол», — написал один из пользователей в комментариях.

«Он там, даже искать не надо», — ответил Карпин.

Напомним, в марте сборной России предстоит побороться за путевку на чемпионат мира по футболу в Катаре в стыковых матчах. 24 марта наша команда сыграет с Польшей, а в случае успеха встретится с победителем пары Швеция — Чехия.

Напомним, что в квалификационном раунде ЧМ сборная России заняла второе место в своей группе, отдав лидерство Хорватии после драматичного проигрыша.

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Комментарии (7)

SKPTM
вся страна в жёппе, а вот футбол на мировом уровне.
это я про Бразилию.
Григорич74
Нада ещё миллионов им накинуть, может тогда заиграют?
Starishok
А что тут не ясного,конечно Путин виноват ведь это он платит игрокам бешеные деньги,позволяющие ходить по полю а не бегать,это он сделал все футбольные школы платными и вообще все он устроил так что наши россияне только в хоккей и теннис выигрывают,ну еще балет.
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