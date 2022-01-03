«Даже искать не надо». Карпин показал, где находится российский футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил о российском футболе. Своих подопечных он точно не переоценивает.
Специалист в Instagram опубликовал фотографии, сделанные во время дайвинга.
«Ищет на дне российский футбол», — написал один из пользователей в комментариях.
«Он там, даже искать не надо», — ответил Карпин.
Напомним, в марте сборной России предстоит побороться за путевку на чемпионат мира по футболу в Катаре в стыковых матчах. 24 марта наша команда сыграет с Польшей, а в случае успеха встретится с победителем пары Швеция — Чехия.