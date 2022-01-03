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МИД России надеется на снижение международной напряженности после заявления «ядерной пятерки»

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МИД РФ приветствует совместное заявление России, США, Китая, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны. Об этом 3 января сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Российская Федерация твёрдо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД РФ.

Она отметила, что документ был подготовлен по инициативе Москвы. Россия надеется, что одобрение лидерами ядерных держав такого политического заявления «будет способствовать снижению уровня международной напряженности и сдерживанию гонки вооружений, содействовать укреплению доверия и формированию основ будущего контроля над наступательными и оборонительными вооружениями в их взаимосвязи, а также мер по снижению рисков», — добавила Захарова.

3 января на сайте Кремля было опубликовано совместное заявление лидеров России, КНР, Британии, США и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Страны «пятерки» сошлись на том, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

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