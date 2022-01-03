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Bild: Путин встретится с новым канцлером Германии в январе

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Президент России Владимир Путин может провести переговоры с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем в январе. Об этом 3 января сообщает Bild.

По данным издания, Шольц хотел бы сделать политику в отношении России одним из главных приоритетов. Новый канцлер заявил о готовности начать «новые качественные отношения» с РФ.

Переговоры Путина и Шольца уже состоялись 21 декабря. Лидеры двух стран пообщались по телефону.

Олаф Шольц стал новым канцлером Германии 8 декабря 2021 года. На этом посту он сменил Ангелу Меркель, которая возглавляла правительство страны с 2005 года.

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