Bild: Путин встретится с новым канцлером Германии в январе

Президент России Владимир Путин может провести переговоры с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем в январе. Об этом 3 января сообщает Bild.



По данным издания, Шольц хотел бы сделать политику в отношении России одним из главных приоритетов. Новый канцлер заявил о готовности начать «новые качественные отношения» с РФ.



Переговоры Путина и Шольца уже состоялись 21 декабря. Лидеры двух стран пообщались по телефону.



Олаф Шольц стал новым канцлером Германии 8 декабря 2021 года. На этом посту он сменил Ангелу Меркель, которая возглавляла правительство страны с 2005 года.