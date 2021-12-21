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Владимир Путин пообщался по телефону с новым канцлером Германии Олафом Шольцем

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Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. Глава РФ поздравил собеседника с началом деятельности на новом посту.

Как сообщается на сайте Кремля 21 декабря, обе стороны выразили заинтересованность в развитии российско-германских связей и поддержании контактов по различным каналам.

Владимир Путин напомнил о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, равно как и размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений.

Глава России также упомянул, что Киев уклоняется от выполнения обязательств по минским договоренностям 2015 года, что мешает проведению нового саммита в «нормандском формате».

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Комментарии (6)

Денеб
Германия не поможет.... Надо самим страну обустраивать....
onotolich
Дер гроссер кениг дес шведишен кенигсрейх зандте мих, зейнен трейен динер, цу имен, царь и фелики князе Владимир Владимирович Усарусса...
Brevnault
- Алё! Это Шольц?
- Was?
- Это Шольц, говорю?
- Was?
- Квас!! Иди домой! Поговорили...
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