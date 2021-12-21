Владимир Путин пообщался по телефону с новым канцлером Германии Олафом Шольцем

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. Глава РФ поздравил собеседника с началом деятельности на новом посту.
Как сообщается на сайте Кремля 21 декабря, обе стороны выразили заинтересованность в развитии российско-германских связей и поддержании контактов по различным каналам.
Владимир Путин напомнил о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, равно как и размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений.
Глава России также упомянул, что Киев уклоняется от выполнения обязательств по минским договоренностям 2015 года, что мешает проведению нового саммита в «нормандском формате».