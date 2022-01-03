Драка и вышвыривание. Дверь «Зодиака» в Петербурге загорелась от обиды

Накануне в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили о задержании 39-летнего мужчины, который якобы поджег заведение на Купчинской улице. Ущерб уже подсчитали — получилось 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».



Как стало известно «Фонтанке», задержанный работает слесарем в ПАО «Северные верфи», где двумя неделями ранее сгорел корабль. В воскресенье мужчина отдыхал в «Зодиаке», перебрал с алкоголем и подрался. В результате драчуна охрана вывела на улицу. Тот смертельно обиделся и поехал домой за бензином. Вернулся слесарь с канистрой, облил коврик у двери и поджег, после чего сел в «Форд» и уехал.

