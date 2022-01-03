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Драка и вышвыривание. Дверь «Зодиака» в Петербурге загорелась от обиды

Дверь клуба «Зодиак» подожгли из мести. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 января.

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Накануне в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили о задержании 39-летнего мужчины, который якобы поджег заведение на Купчинской улице. Ущерб уже подсчитали — получилось 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как стало известно «Фонтанке», задержанный работает слесарем в ПАО «Северные верфи», где двумя неделями ранее сгорел корабль. В воскресенье мужчина отдыхал в «Зодиаке», перебрал с алкоголем и подрался. В результате драчуна охрана вывела на улицу. Тот смертельно обиделся и поехал домой за бензином. Вернулся слесарь с канистрой, облил коврик у двери и поджег, после чего сел в «Форд» и уехал.

По данным «Фонтанки», ранее петербуржец был фигурантом дел о мошенничестве и краже, но оба производства прекратили за примирением сторон.

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Комментарии (11)

hoboot
это все понятно. но пьянство за рулём.зло!
iphonedimona
Вот всё и прояснилось. Найден поджигатель "проворного". Можно на него и мануфактуру повесить. Рахманов, как всегда, не при чём.
Павелко Алексей
То есть пьяный за руль сел?
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