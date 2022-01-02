Клуб «Зодиак» с отдыхающими подпалил опасный петербуржец. Уйти от полиции ему не удалось

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, под утро 2 января, когда в клубе «Зодиак» на Купчинской улице загорелась входная дверь, отдыхать там продолжали более двухсот посетителей. В новогодней программе, запланированной на все каникулы, заявлены караоке, розыгрыши призов, эротические танцы. Добавивший огонька мужчина не остался незамеченным.



«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали предполагаемого виновника происшествия. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый петербуржец. По результатам оценки причиненного в результате поджога ущерба будет возбуждено уголовное дело.

