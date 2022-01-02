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Клуб «Зодиак» с отдыхающими подпалил опасный петербуржец. Уйти от полиции ему не удалось

Пожар на входе в ретро-бар во Фрунзенском районе города оказался огненным шоу, которым разнообразил развлекательную программу житель Петербурга. Свой взгляд на ночное веселье он обсуждает с полицейскими.

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Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, под утро 2 января, когда в клубе «Зодиак» на Купчинской улице загорелась входная дверь, отдыхать там продолжали более двухсот посетителей. В новогодней программе, запланированной на все каникулы, заявлены караоке, розыгрыши призов, эротические танцы. Добавивший огонька мужчина не остался незамеченным.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали предполагаемого виновника происшествия. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый петербуржец. По результатам оценки причиненного в результате поджога ущерба будет возбуждено уголовное дело.

По данным городского МЧС, в двухэтажном здании на Купчинской, 15/1, незадолго до пяти часов утра горела дверь. Её успели потушить сотрудники клуба до прибытия спасателей. Посетителям пришлось прервать веселье и проветриться на улице. В «Зодиаке» «Фонтанке» подтвердили происшествие, но в подробности вдаваться не стали.

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