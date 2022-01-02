Вакцинированная «Спутником» жительница Карелии привезла «омикрон» из Франции

Коронавирусный штамм «омикрон» завезли в Карелию. Местная жительница прилетела зараженной из Франции.
«Жалоб у пациентки нет, состояние удовлетворительное. Вакцина «Спутник V» показала свою эффективность против омикрона», - сообщил вечером 2 января министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
Это первый случай заражения новым штаммом в республике.
В Россию «омикрон» завезли в конце декабря. На сегодняшний день в стране, по данным Роспотребнадзора, официально зарегистрировано уже более 100 случаев заражения новым вариантом COVID-19.