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Вакцинированная «Спутником» жительница Карелии привезла «омикрон» из Франции

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Коронавирусный штамм «омикрон» завезли в Карелию. Местная жительница прилетела зараженной из Франции.

«Жалоб у пациентки нет, состояние удовлетворительное. Вакцина «Спутник V» показала свою эффективность против омикрона», - сообщил вечером 2 января министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице «ВКонтакте».

Это первый случай заражения новым штаммом в республике.

В Россию «омикрон» завезли в конце декабря. На сегодняшний день в стране, по данным Роспотребнадзора, официально зарегистрировано уже более 100 случаев заражения новым вариантом COVID-19.

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Комментарии (23)

266626002
Обязательно какой-нибудь чинуша влазит с деферамбами Спутнику....человек заболел значит вакцина сработала, не заболел тоже сработала....умер-тоже сработала ведь почти не мучался
Параллакс
Цирк Шапито
chip1
Из Франции еще не такое можно привезти, надеюсь ее комплексно проверили, не только в горло заглянули!
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