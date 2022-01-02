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Пожар полностью уничтожил зал заседаний парламента ЮАР в Кейптауне

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В результате крупного пожара уничтожены два этажа здания, где располагается Национальная ассамблея (нижняя палата) парламента ЮАР в Кейптауне. Об этом со ссылкой на представителя комитета мэрии по безопасности вечером 2 января сообщает РИА Новости.

По словам южноафриканского чиновника, этажи сильно пострадали от огня и воды. Предполагается, что накануне пожара в здание парламента могли проникнуть посторонние, одного подозреваемого уже допрашивает полиция.

«Фонтанка» писала, что в результате пожара в воскресенье, 2 января, обрушилась крыша парламента ЮАР. Огонь охватил как историческое здание, где располагается Национальный совет провинций (верхняя палата парламента), так и новые помещения, где заседает Национальная ассамблея (нижняя палата). Сообщений о пострадавших к этому моменту не поступало. При этом уточнялось, что ущерб может быть нанесен не только самому зданию, но и историческим реликвиям, хранящимся там.

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