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В ЮАР из-за пожара обрушилась крыша парламента

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В Кейптауне из-за сильного пожара, вспыхнувшего утром в воскресенье, 2 января, в историческом здании Национальной ассамблеи парламента ЮАР обрушилась крыша. Об инциденте сообщает южноафриканский информационный портал News24.

По данным издания, в настоящий момент тушение пожара продолжается. На кадрах с места события над зданием видны клубы густого дыма и открытое горение.

Историческое здание Национальной ассамблеи было построено в 1884 году, его внутренние помещения декорированы деревом и портьерами, что осложняет работу пожарных.

О пострадавших не сообщается, однако ущерб может быть нанесен не только самому зданию, но и историческим реликвиям, хранящимся там.

Сначала к тушению огня привлекли шесть пожарных расчетов и 36 спасателей, позже было вызвано подкрепление.

Район вокруг здания парламента ЮАР оцеплен. Начато расследование.

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