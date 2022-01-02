В ЮАР из-за пожара обрушилась крыша парламента

В Кейптауне из-за сильного пожара, вспыхнувшего утром в воскресенье, 2 января, в историческом здании Национальной ассамблеи парламента ЮАР обрушилась крыша. Об инциденте сообщает южноафриканский информационный портал News24.

По данным издания, в настоящий момент тушение пожара продолжается. На кадрах с места события над зданием видны клубы густого дыма и открытое горение.



Историческое здание Национальной ассамблеи было построено в 1884 году, его внутренние помещения декорированы деревом и портьерами, что осложняет работу пожарных.

