В ЮАР из-за пожара обрушилась крыша парламента

В Кейптауне из-за сильного пожара, вспыхнувшего утром в воскресенье, 2 января, в историческом здании Национальной ассамблеи парламента ЮАР обрушилась крыша. Об инциденте сообщает южноафриканский информационный портал News24.
WATCH LIVE | Speaker of the National Assembly to brief media on fire at Parliament. Follow it live on News24.https://t.co/QHBhGBoqlL pic.twitter.com/bm8IOMr1db— News24 (@News24) January 2, 2022
По данным издания, в настоящий момент тушение пожара продолжается. На кадрах с места события над зданием видны клубы густого дыма и открытое горение.
Историческое здание Национальной ассамблеи было построено в 1884 году, его внутренние помещения декорированы деревом и портьерами, что осложняет работу пожарных.
О пострадавших не сообщается, однако ущерб может быть нанесен не только самому зданию, но и историческим реликвиям, хранящимся там.
Сначала к тушению огня привлекли шесть пожарных расчетов и 36 спасателей, позже было вызвано подкрепление.
Район вокруг здания парламента ЮАР оцеплен. Начато расследование.
WATCH | 'Sad day for democracy' says De Lille as firefighters battle Parliamentary blazehttps://t.co/46c0vTOHXF pic.twitter.com/bHPiS3rJb4— News24 (@News24) January 2, 2022