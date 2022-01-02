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Учёные оценили опасность «омикрона» на мышах. Те не сопротивлялись

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Учёные из Ливерпульского университета (Великобритания) провели исследования, которые дают возможность предполагать, что штамм коронавируса «омикрон» более заразен, чем известные ранее, но его клинические последствия менее опасны. Результаты исследования опубликованы на платформе BioRxiv.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, британские специалисты заразили подопытных мышей вариантами Pango B, «омикрон» и «дельта». Анализ показал, что у животных, инфицированных «омикроном», клинические последствия были менее тяжёлыми по сравнению с теми, кто был заражён вариантами Pango B и «дельта». Кроме того, они быстрее восстановились, а содержание вируса, как в верхних, так и в нижних отделах респираторной системы, у мышей, инфицированных «омикроном», было меньше.

Учёные отмечают, что в данный момент главный вопрос, на который необходимо ответить, — тяжесть протекания болезни, вызываемого штаммом «омикрон», по сравнению с другими вариантами COVID-19.

Напомним, ранее российский оперштаб по борьбе с коронавирусом назвал максимальный инкубационный период «омикрона». А международные исследователи измерили смертность от нового варианта ковид-инфекции.

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