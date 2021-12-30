Оперштаб назвал максимальный инкубационный период «омикрона»

Инкубационный период нового штамма коронавируса «омикрон» длится максимум 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день после заражения. Об этом сообщили 30 декабря в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом в России.



«Передача «омикрона» идет гораздо быстрее — он является более заразным по разным оценкам от трех до пяти раз. Сокращается инкубационный период: максимальный остается 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день», — цитирует сообщение оперштаба РИА Новости.

