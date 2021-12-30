Оперштаб назвал максимальный инкубационный период «омикрона»

Инкубационный период нового штамма коронавируса «омикрон» длится максимум 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день после заражения. Об этом сообщили 30 декабря в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом в России.
«Передача «омикрона» идет гораздо быстрее — он является более заразным по разным оценкам от трех до пяти раз. Сокращается инкубационный период: максимальный остается 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день», — цитирует сообщение оперштаба РИА Новости.
В то же время используемые в России вакцины эффективны против нового варианта COVID-19, поэтому важно поддерживать высокий уровень вакцинации и ревакцинации, добавили в оперштабе.
Ранее «Фонтанка» писала, что по данным Роспотребнадзора, в России на сегодняшний день официально выявлено 103 случая заражения «омикроном». В Петербурге тем временем выздоровела первая пациентка, заразившаяся новым вариантом COVID-19.