FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: 0
73.65р83.20р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихАдвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Оперштаб назвал максимальный инкубационный период «омикрона»

1
Печать

Инкубационный период нового штамма коронавируса «омикрон» длится максимум 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день после заражения. Об этом сообщили 30 декабря в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом в России.

«Передача «омикрона» идет гораздо быстрее — он является более заразным по разным оценкам от трех до пяти раз. Сокращается инкубационный период: максимальный остается 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день», — цитирует сообщение оперштаба РИА Новости.

В то же время используемые в России вакцины эффективны против нового варианта COVID-19, поэтому важно поддерживать высокий уровень вакцинации и ревакцинации, добавили в оперштабе.

Ранее «Фонтанка» писала, что по данным Роспотребнадзора, в России на сегодняшний день официально выявлено 103 случая заражения «омикроном». В Петербурге тем временем выздоровела первая пациентка, заразившаяся новым вариантом COVID-19.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Slava_Rossii
"более заразным ... от трех до пяти раз" - А сначала верещали про 70 раз!))) Опять развод!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний