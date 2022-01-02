Больше 300 жителей Петербурга начали новый год с вакцинации

Как следует из опубликованной 2 января ежедневной эпидемиологической справки, в первый день нового года для петербуржцев работали почти двести пунктов вакцинации. Всего их 1 января посетили 1600 человек — с учетом дебютантов и «повторников».



Как сообщала «Фонтанка», общее количество вакцинированных в Петербурге превысило 2,7 миллиона человек.



Более половины коечного фонда в 17 стационарах пустует, уточняет оперштаб. В целом в городе около 30 тысяч больных COVID-19, треть лечится амбулаторно. За сутки зарегистрированы почти 1500 новых случаев.

