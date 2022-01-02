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Больше 300 жителей Петербурга начали новый год с вакцинации

В Петербурге 1 января 2022 года укололись первым компонентом вакцины от коронавируса 329 человек, сообщает оперативный штаб Смольного.

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Как следует из опубликованной 2 января ежедневной эпидемиологической справки, в первый день нового года для петербуржцев работали почти двести пунктов вакцинации. Всего их 1 января посетили 1600 человек — с учетом дебютантов и «повторников».

Как сообщала «Фонтанка», общее количество вакцинированных в Петербурге превысило 2,7 миллиона человек.

Более половины коечного фонда в 17 стационарах пустует, уточняет оперштаб. В целом в городе около 30 тысяч больных COVID-19, треть лечится амбулаторно. За сутки зарегистрированы почти 1500 новых случаев.

В начале года выписка идет вдвое медленнее госпитализаций. Почти 350 человек находятся на искусственной вентиляции легких.

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Комментарии (4)

Kuzma
и без шмурдяка неплохо живется. генетика на уровне - переболел не почувствовав. ежегодные прививки от гриппа помогают поддерживать форму. считаю, этого для меня достаточно. не понимаю одиозность властей поголовной вакцинацией.
RMN
Характерно.
angel of death
вы рядышком, строкой ниже, пишите общую смертность по городу от всех заболеваний....
к примеру: "300 привилось, и 300 потеряли..."
будет наглядней =)
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