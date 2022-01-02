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«Газпром» отчитался о рекордном за 13 лет показателе по добыче газа и максимальных за девять лет поставках

ПАО «Газпром» опубликовало оперативные данные по итогам работы за 2021 год. В компании его называют рекордным.

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В частности, как сообщили в пресс-службе «Газпрома» 2 января со ссылкой на главу корпорации Алексея Миллера, в 2021-м компания добыла 514,8 млрд кубометров газа. Это лучший результат за последние 13 лет. И это плюс 62,2 млрд куб. м к показателю 2020 года. Прирост добычи «Газпрома» покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году, уточнил председатель правления компании.

По предварительной информации, на российский рынок из газотранспортной системы «Газпром» поставил 257,8 млрд куб. м газа. Это максимальный уровень с 2013 года. Рост по сравнению с 2020 годом составляет 31,9 млрд кубометров.

В страны дальнего зарубежья «Газпром» экспортировал 185,1 млрд куб. м газа — на 5,8 млрд куб. м больше, чем в 2020 году. Результат 2021 года занял четвертую строчку среди исторических рекордов компании. Закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран. Самый большой прирост обеспечили его крупнейшие потребители — Германия (+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%).

Также «Газпром» отчитался о перевыполнении планов по развитию газификации российских регионов. В 2021 году было построено около 2,7 тыс. км газопроводов. Возможность подключения к газу получили жители 342 населенных пунктов.

По итогам 2021 года, по словам Алексея Миллера, ожидается и максимальный за всю историю «Газпрома» финансовый результат.

Ранее «Фонтанка» писала, что губернатор Петербурга Александр Беглов и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали договор о сотрудничестве между корпорацией и Смольным на 2022–2024 годы.

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Комментарии (9)

263836471
Уже нетолько внукам, но и детям российского газа не останется...
angel of death
рекламу подают, как "национальное достояние", а россияне из этих денег не видели ни копейки....
Байден, помоги =))))))
Slava_Rossii
Это так страна слезает с нефтегазовой иглы? Браво правительству.
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