«Газпром» отчитался о рекордном за 13 лет показателе по добыче газа и максимальных за девять лет поставках

По предварительной информации, на российский рынок из газотранспортной системы «Газпром» поставил 257,8 млрд куб. м газа. Это максимальный уровень с 2013 года. Рост по сравнению с 2020 годом составляет 31,9 млрд кубометров.

В частности, как сообщили в пресс-службе «Газпрома» 2 января со ссылкой на главу корпорации Алексея Миллера, в 2021-м компания добыла 514,8 млрд кубометров газа. Это лучший результат за последние 13 лет. И это плюс 62,2 млрд куб. м к показателю 2020 года. Прирост добычи «Газпрома» покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году, уточнил председатель правления компании.

В страны дальнего зарубежья «Газпром» экспортировал 185,1 млрд куб. м газа — на 5,8 млрд куб. м больше, чем в 2020 году. Результат 2021 года занял четвертую строчку среди исторических рекордов компании. Закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран. Самый большой прирост обеспечили его крупнейшие потребители — Германия (+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%).



Также «Газпром» отчитался о перевыполнении планов по развитию газификации российских регионов. В 2021 году было построено около 2,7 тыс. км газопроводов. Возможность подключения к газу получили жители 342 населенных пунктов.



По итогам 2021 года, по словам Алексея Миллера, ожидается и максимальный за всю историю «Газпрома» финансовый результат.



Ранее «Фонтанка» писала, что губернатор Петербурга Александр Беглов и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали договор о сотрудничестве между корпорацией и Смольным на 2022–2024 годы.

