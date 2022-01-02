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ДТП под Рязанью отправило в реанимацию троих пассажиров. Одному ампутировали ноги

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Три человека помещены в реанимацию после аварии с пассажирским автобусом под Рязанью. Самому тяжелому пациенту врачи ампутировали ноги.

За пострадавшими отправились сотрудники Рязанского центра медицины катастроф, сообщает 2 января «Интерфакс».

Пациенты транспортабельны, следует из заявления информированного источника. Одному из них в Скопинском межрайонном медцентре удалили нижние конечности. Реанимационные пациенты находятся в сознании.

Утром 2 января в Рязанской области водитель пассажирского автобуса Москва — Астрахань въехал в опору железнодорожного моста. Погибли пять человек, 22 получили травмы. ГИБДД предполагает, что водитель мог уснуть от усталости.

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Комментарии (4)

Михаил Петров-Водкин
Чтобы случайно не заснуть за рулем, ленинградские водители междугородных автобусов привязывали в кабине котелки, которые те били их по голове, не давая уснуть.
Также, на случай ДТП, они ехали с открытой дверью, чтобы успеть первыми выпрыгнуть на ходу.
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