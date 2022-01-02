ДТП под Рязанью отправило в реанимацию троих пассажиров. Одному ампутировали ноги

Три человека помещены в реанимацию после аварии с пассажирским автобусом под Рязанью. Самому тяжелому пациенту врачи ампутировали ноги.



За пострадавшими отправились сотрудники Рязанского центра медицины катастроф, сообщает 2 января «Интерфакс».



Пациенты транспортабельны, следует из заявления информированного источника. Одному из них в Скопинском межрайонном медцентре удалили нижние конечности. Реанимационные пациенты находятся в сознании.



Утром 2 января в Рязанской области водитель пассажирского автобуса Москва — Астрахань въехал в опору железнодорожного моста. Погибли пять человек, 22 получили травмы. ГИБДД предполагает, что водитель мог уснуть от усталости.

