ГИБДД: Водитель автобуса, врезавшегося в опору моста под Рязанью, мог уснуть от усталости

Водитель рейсового автобуса «Неоплан», следовавшего из Москвы в Астрахань и попавшего в смертельное ДТП в Скопинском районе Рязанской области, предварительно, мог быть уставшим. Об этом 2 января со ссылкой на ГИБДД России сообщает «Интерфакс».



«По предварительным данным, водитель автобуса мог находиться за рулём в утомлённом состоянии, ставящем под угрозу безопасность пассажиров и дорожного движения», — уточняется в сообщении.



В Госавтоинспекции отметили, что для оказания помощи следственно-оперативной группе по установлению причин и обстоятельств ЧП в регион выехал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин.

