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ГИБДД: Водитель автобуса, врезавшегося в опору моста под Рязанью, мог уснуть от усталости

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Водитель рейсового автобуса «Неоплан», следовавшего из Москвы в Астрахань и попавшего в смертельное ДТП в Скопинском районе Рязанской области, предварительно, мог быть уставшим. Об этом 2 января со ссылкой на ГИБДД России сообщает «Интерфакс».

«По предварительным данным, водитель автобуса мог находиться за рулём в утомлённом состоянии, ставящем под угрозу безопасность пассажиров и дорожного движения», — уточняется в сообщении.

В Госавтоинспекции отметили, что для оказания помощи следственно-оперативной группе по установлению причин и обстоятельств ЧП в регион выехал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин.

«Фонтанка» писала, что смертельное ДТП с автобусом под Рязанью произошло рано утром 2 января. Машина с пассажирами въехала в опору железнодорожного моста. В результате аварии погибли пять человек, включая водителя. Ещё 22 человека получили травмы различной степени тяжести. 12 пострадавших госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (6)

Михаил Петров-Водкин
Водитель автобуса погнался за деньгами, как гонятся за ними шахтёры, наплевав на технику безопасности.
Но деньги приходят, когда перестаёшь за ними гнаться, как они пришли в семьи шахтёров "Листвяжной".
vvivanov
расшифруйте фразу "для оказания помощи следственно-оперативной группе". группа не может исполнять свои обязанности? или что?
Артист ритуальных услуг
Говорят(ТМ), незадолго до этого данный автобус попал в мелкое дтп, ждал ДПС и оформлял дтп. Естественно, оперативность и скрупулёзность представителей ГИБДД никоим образом не повлияло на второе дтп.
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