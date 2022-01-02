ГИБДД: Водитель автобуса, врезавшегося в опору моста под Рязанью, мог уснуть от усталости

Водитель рейсового автобуса «Неоплан», следовавшего из Москвы в Астрахань и попавшего в смертельное ДТП в Скопинском районе Рязанской области, предварительно, мог быть уставшим. Об этом 2 января со ссылкой на ГИБДД России сообщает «Интерфакс».
«По предварительным данным, водитель автобуса мог находиться за рулём в утомлённом состоянии, ставящем под угрозу безопасность пассажиров и дорожного движения», — уточняется в сообщении.
В Госавтоинспекции отметили, что для оказания помощи следственно-оперативной группе по установлению причин и обстоятельств ЧП в регион выехал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин.
«Фонтанка» писала, что смертельное ДТП с автобусом под Рязанью произошло рано утром 2 января. Машина с пассажирами въехала в опору железнодорожного моста. В результате аварии погибли пять человек, включая водителя. Ещё 22 человека получили травмы различной степени тяжести. 12 пострадавших госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.