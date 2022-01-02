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Число госпитализированных после аварии с автобусом под Рязанью выросло до 12. Троих из реанимации доставят вертолётом

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Увеличилось число госпитализированных после смертельной аварии с рейсовым автобусом Москва — Астрахань в Рязанской области. В больницы отправлены уже 12 человек. Троих находящихся в реанимации доставят вертолётом санавиации в Рязань. Об этом 2 января сообщается в Telegram-канале областного правительства.

«Опергруппа регионального правительства сообщает, что в настоящее время число госпитализированных после ДТП в Скопинском районе составляет 12 человек. Трое из них в тяжёлом состоянии находятся в отделении реанимации Скопинского ММЦ», — уточняется в сообщении.

Напомним, ранее региональные власти информировали о семерых госпитализированных.

Рейсовый автобус Москва — Астрахань с пассажирами утром в воскресенье, 2 января, въехал в опору железнодорожного моста в Рязанской области. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе водитель, 22 человека, по уточнённым данным, пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительной информации, водитель уснул за рулём.

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