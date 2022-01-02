Число госпитализированных после аварии с автобусом под Рязанью выросло до 12. Троих из реанимации доставят вертолётом

Увеличилось число госпитализированных после смертельной аварии с рейсовым автобусом Москва — Астрахань в Рязанской области. В больницы отправлены уже 12 человек. Троих находящихся в реанимации доставят вертолётом санавиации в Рязань. Об этом 2 января сообщается в Telegram-канале областного правительства.



«Опергруппа регионального правительства сообщает, что в настоящее время число госпитализированных после ДТП в Скопинском районе составляет 12 человек. Трое из них в тяжёлом состоянии находятся в отделении реанимации Скопинского ММЦ», — уточняется в сообщении.

