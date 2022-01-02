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После аварии с автобусом под Рязанью в больницу попали семеро

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Фото: УМВД по Рязанской области
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В результате смертельного ДТП с рейсовым автобусом в Скопинском районе Рязанской области с травмами различной степени тяжести госпитализированы семеро пассажиров. Об этом утром 2 января сообщили в опергруппе регионального правительства.

По уточнённым данным, три человека помещены в анестезиолого-реанимационное отделение Скопинского ММЦ, двое находятся в хирургическом. Остальные пострадавшие проходят обследование.

Для других пассажиров в Вослебовской средней школе организован пункт временного размещения. В настоящее время там находятся 17 человек. Людям предоставлено горячее питание. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в Скопинском ММЦ, рассказали в опергруппе.

«Фонтанка» писала, что смертельная авария с автобусом под Рязанью произошла рано утром 2 января. По предварительной информации, водитель уснул за рулём, и машина въехала в опору железнодорожного моста. Погибли пять человек, более двадцати получили травмы.

Фото: УМВД по Рязанской области

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