После аварии с автобусом под Рязанью в больницу попали семеро

В результате смертельного ДТП с рейсовым автобусом в Скопинском районе Рязанской области с травмами различной степени тяжести госпитализированы семеро пассажиров. Об этом утром 2 января сообщили в опергруппе регионального правительства.



По уточнённым данным, три человека помещены в анестезиолого-реанимационное отделение Скопинского ММЦ, двое находятся в хирургическом. Остальные пострадавшие проходят обследование.



Для других пассажиров в Вослебовской средней школе организован пункт временного размещения. В настоящее время там находятся 17 человек. Людям предоставлено горячее питание. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в Скопинском ММЦ, рассказали в опергруппе.

