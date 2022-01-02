Автобус въехал в опору моста под Рязанью. Пятеро погибли, более двадцати пострадали

Смертельное ДТП произошло рано утром в воскресенье, 2 января, на 277-м км автодороги Р22 «Каспий», возле села Вослебово Скопинского района Рязанской области. Около 05:45 рейсовый автобус «Неоплан», двигаясь со стороны Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору железнодорожного моста.

Как сообщает региональное управление МВД, в результате аварии погибли 5 человек, среди которых 47-летний водитель автобуса. 21 человек, включая двоих несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Всего в салоне автобусе находилось 49 пассажиров.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проводится расследование.



По предварительной информации, ДТП могло произойти из-за того, что водитель уснул за рулём.