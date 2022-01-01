«Неправильно носили маски». Главный тренер молодежной сборной России объяснил, почему хоккеистов сняли с рейса

Ситуация со снятием с рейса российских хоккеистов в Канаде преувеличена. Об этом заявил главный тренер молодежной сборной Сергей Зубов 1 января.

«Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса», — цитирует Зубова «Матч ТВ».

Информацию о том, что главный тренер российской сборной шел по рукаву в самолет с сигаретой в руках, Зубов опроверг. По его словам, вредную привычку он победил три года назад.