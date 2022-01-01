FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -9
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихАдвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

«Неправильно носили маски». Главный тренер молодежной сборной России объяснил, почему хоккеистов сняли с рейса

8
Печать

Ситуация со снятием с рейса российских хоккеистов в Канаде преувеличена. Об этом заявил главный тренер молодежной сборной Сергей Зубов 1 января.

«Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса», — цитирует Зубова «Матч ТВ».

Информацию о том, что главный тренер российской сборной шел по рукаву в самолет с сигаретой в руках, Зубов опроверг. По его словам, вредную привычку он победил три года назад.

О том, что сразу две молодежные сборные по хоккею — России и Чехии — не смогли сесть на свой рейс в канадском аэропорту Калгари, сообщила шведская телеведущая Мари Леманн. Журналистка оказалась свидетельницей конфликта и заявила, что спортсмены были пьяны и отказывались надевать маски. Позже Федерация хоккея России сообщила, что сборная России вылетает в Торонто, откуда возьмет путь во Франкфурт.

Из-за вспышек коронавируса Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде отменили.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

zlopopik
Два года прошло, и скоро надо будет кому-то отвечать за цирк с масками, вакцинами, кодами и пр.
260747951
Они мало того что дурачки, так ещё и необучаемые? Ну оправдал так оправдал.
Slava_Rossii
Позорище! Тренер не мог научить команду правильно надевать маски?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний