«Неправильно носили маски». Главный тренер молодежной сборной России объяснил, почему хоккеистов сняли с рейса

Ситуация со снятием с рейса российских хоккеистов в Канаде преувеличена. Об этом заявил главный тренер молодежной сборной Сергей Зубов 1 января.
«Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса», — цитирует Зубова «Матч ТВ».
Информацию о том, что главный тренер российской сборной шел по рукаву в самолет с сигаретой в руках, Зубов опроверг. По его словам, вредную привычку он победил три года назад.
О том, что сразу две молодежные сборные по хоккею — России и Чехии — не смогли сесть на свой рейс в канадском аэропорту Калгари, сообщила шведская телеведущая Мари Леманн. Журналистка оказалась свидетельницей конфликта и заявила, что спортсмены были пьяны и отказывались надевать маски. Позже Федерация хоккея России сообщила, что сборная России вылетает в Торонто, откуда возьмет путь во Франкфурт.
Из-за вспышек коронавируса Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде отменили.