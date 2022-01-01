Пьянство, курение и ковид-диссидентство заперли российскую хоккейную молодежку по ту сторону океана

Сразу две молодежные сборные по хоккею — России и Чехии — не смогли сесть на свой рейс до Франкфурта из Канады, где был отменен чемпионат мира. Об этом рассказала 1 января в твиттере шведская телеведущая Мари Леманн, ставшая свидетельницей событий.

По словам Леманн, среди причин решения — состояние алкогольного опьянения у спортсменов. Кроме того, они курили и отказывались надевать маски.

Информацию об инциденте растиражировали мировые СМИ, в частности финская YLE — спортсмены из этой страны на рейс как раз таки попали.