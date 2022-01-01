Пьянство, курение и ковид-диссидентство заперли российскую хоккейную молодежку по ту сторону океана

Сразу две молодежные сборные по хоккею — России и Чехии — не смогли сесть на свой рейс до Франкфурта из Канады, где был отменен чемпионат мира. Об этом рассказала 1 января в твиттере шведская телеведущая Мари Леманн, ставшая свидетельницей событий.
По словам Леманн, среди причин решения — состояние алкогольного опьянения у спортсменов. Кроме того, они курили и отказывались надевать маски.
Информацию об инциденте растиражировали мировые СМИ, в частности финская YLE — спортсмены из этой страны на рейс как раз таки попали.
СМИ уточняют, что при этом не все участники российской и чешской сборных вели себя неподобающим образом — но по ту сторону океана команды остались целиком. Об их дальнейших действиях информации пока нет.
«Мы сели в самолет и в тот момент заметили, что некоторые представители сборной России не соблюдали санитарные правила, и алкоголь, вероятно, сыграл в этом свою роль. Один из членов российской сборной даже курил в туннеле перед посадкой в самолет. Затем некоторые пассажиры пожаловались на поведение россиян, и экипаж по этой причине вывел весь самолет», — заявили в чешской команде.
Об отмене Молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде стало известно 29 декабря. Причиной решения, принятого Советом Международной федерации хоккея, стали вспышки коронавируса в нескольких сборных.