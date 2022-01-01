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Пьянство, курение и ковид-диссидентство заперли российскую хоккейную молодежку по ту сторону океана

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Сразу две молодежные сборные по хоккею — России и Чехии — не смогли сесть на свой рейс до Франкфурта из Канады, где был отменен чемпионат мира. Об этом рассказала 1 января в твиттере шведская телеведущая Мари Леманн, ставшая свидетельницей событий.

По словам Леманн, среди причин решения — состояние алкогольного опьянения у спортсменов. Кроме того, они курили и отказывались надевать маски.

Информацию об инциденте растиражировали мировые СМИ, в частности финская YLE — спортсмены из этой страны на рейс как раз таки попали.

СМИ уточняют, что при этом не все участники российской и чешской сборных вели себя неподобающим образом — но по ту сторону океана команды остались целиком. Об их дальнейших действиях информации пока нет.

«Мы сели в самолет и в тот момент заметили, что некоторые представители сборной России не соблюдали санитарные правила, и алкоголь, вероятно, сыграл в этом свою роль. Один из членов российской сборной даже курил в туннеле перед посадкой в самолет. Затем некоторые пассажиры пожаловались на поведение россиян, и экипаж по этой причине вывел весь самолет», — заявили в чешской команде.

Об отмене Молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде стало известно 29 декабря. Причиной решения, принятого Советом Международной федерации хоккея, стали вспышки коронавируса в нескольких сборных.

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Комментарии (3)

Урус-Баши
Налицо заговор под руководством спецслужб против всей нашей страны. Остаётся одно: сделать что-нибудь страшное, достать кузькину маму и показать русофобам. Пусть дрожат. Кузькина мама отсохла? Тогда со всем презрением продемонстрировать фигу в кармане вкупе с общественным порицанием.
VVM1962
Ждём выступление Машки и депутариев о предвзятом отношении Запада к российским "спортсменам".
xepnuminu
молодцы!
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