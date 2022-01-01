Под «Боже, царя храни» и с дронами над Темзой. Лучшие фейерверки мира из Нью-Йорка, Дубая и Северной Кореи

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Как всегда, тон задал Сидней — освещение гигантского моста в городской гавани австралийского города погасло за десятки секунд до наступления Нового года: обратный отсчет велся в световых проекциях на опоры. Затем огни подсветки пошли навстречу друг другу, и над мостом разразился многоярусный фейерверк. Второй точкой шоу стал знаменитый оперный театр, над которым в небо также взлетали разноцветные огни.

Шоу в лучших традициях советской эстрады показали в Пхеньяне. Артисты в пальто с меховой опушкой танцевали на сцене под открытым небом перед многочисленными зрителями, заполнившими всю центральную площадь северокорейской столицы, — причем, даже те ее места, откуда шоу увидеть было невозможно. Что характерно, на каждом пришедшем была маска, надетая по всем правилам и закрывавшая нос. В полночь состоялось торжественное поднятие флага, за которым последовал салют.

Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCNaH2TGwop7CHZvnj0t3yjA" target="_blank" class="io-leave-page _">©Pyongyang Broadcast Service - D.P.R of Korea.</a>/YouTube

Гонконг встретил 2022-й под классическую музыку: в «благоухающей гавани» выстроили сцену, на которой играл Гонконгский филармонический оркестр. За минуту до Нового года на другом берегу, в деловом центре, запустили табло с обратным отсчетом — и, наконец, начались многочисленные фейерверки, которые в этом городе запускают с его многочисленных небоскребов. А вот саундтрек к этому шоу оказался неожиданным: в случае, если среди зрителей оказались российские туристы, они могли узнать сакраментальное «Боже, царя храни!» — из коды торжественной увертюры «1812 год» Чайковского, популярной в разных странах мира из-за своей торжественности.



Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCtzLfNpmtYgWOIHys7eCucg" target="_blank" class="io-leave-page _">Discover Hong Kong</a>/YouTube

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, окруженный танцующими фонтанами, в этом году обернулся калейдоскопом — подсветка здания закружила зрителей в восточных узорах под музыку, которая могла бы стать идеальным саундтреком для очередного фильма про Джеймса Бонда. Обратный отсчет, выведенный на здание, подбрасывал цифры на высоту в десятки метров, прежде чем небоскреб «зацвел» фейерверком. Одновременно на здании появилась цифра «50» — столько лет со дня основания государства отмечают Объединенные Арабские эмираты.

Шоу в российской столице традиционно попало в подборку новогодних репортажей мировых телеканалов — впрочем, больше для пополнения общей картины: креативностью оно не отличилось.

А вот Лондон, как всегда, «зажег»: сначала световой инсталляцией над Собором Святого Павла, а затем и одновременным использованием фейерверков и шоу дронов: над Темзой вознесся земной шар.

Шеститонный новогодний шар, инкрустированный более чем двумя с половиной тысячами кристаллов, спускался над головами 15 тысяч зрителей в Нью-Йорке. Конечно, публики было гораздо меньше, чем до пандемии, когда на Таймс сквер приходили десятки тысяч зрителей, — но это уже лучше, чем в прошлом году, когда коронавирус традицию и вовсе приостановил.

Как праздновал Петербург, и что от этого осталось к утру — читайте в репортажах «Фонтанки».

