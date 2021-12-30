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Власти Петербурга признали, что ошиблись с концом пандемии

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Петербургские власти рассчитывали, что пандемия исчерпает себя еще в 2020 году, но всё оказалось совсем не так, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Без неожиданностей не обошлось. Хотя мы и отработали 2020 год пандемии фактически полностью, за исключением первых трех месяцев, все-таки 2021 год не лишил нас сюрпризов. Мы рассчитывали, что пандемия фактически исчерпала себя к концу года, и мы с этим уже не столкнемся в 2021. Но к сожалению, новый штамм вируса «дельта», он определил существенный рост заболевших, и многим медработникам пришлось второй год без отпусков и без выходных обеспечивать жителей медицинской помощью», — рассказал Лисовец 30 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».

Неизвестно, можно ли рассчитывать на конец пандемии в 2022. Вице-премьер Голикова поручила регионам подготовить больницы к работе в условиях возможного увеличения числа больных ковидом.

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Комментарии (3)

onotolich
С пандемией ошиблись (если не сказать хуже), с уборкой снега то же самое... Когда власти Петербурга признают, что ошиблись с выбором работы?
ppky0323
Эта "эпидемия" эпидемиологов не касается, их к микрофонам не пускают, Мишустин лично занимается, тут дела политические - как народом управлять тупеньким...
LiChaBaTa
Власти они врачи? Ученые? У них с головой, похоже, плохо. Они должны к экспертам обращаться. А если эти эксперты облажались, то неплохо бы узнать что это за эусперты. И почему именно к ним? Опять у "почвоведов" консультируемся? Самим то разве не страшно заболеть и помереть?
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