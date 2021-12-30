Власти Петербурга признали, что ошиблись с концом пандемии

Петербургские власти рассчитывали, что пандемия исчерпает себя еще в 2020 году, но всё оказалось совсем не так, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Без неожиданностей не обошлось. Хотя мы и отработали 2020 год пандемии фактически полностью, за исключением первых трех месяцев, все-таки 2021 год не лишил нас сюрпризов. Мы рассчитывали, что пандемия фактически исчерпала себя к концу года, и мы с этим уже не столкнемся в 2021. Но к сожалению, новый штамм вируса «дельта», он определил существенный рост заболевших, и многим медработникам пришлось второй год без отпусков и без выходных обеспечивать жителей медицинской помощью», — рассказал Лисовец 30 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».