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Голикова поручила регионам подготовить больницы к работе в условиях возможного увеличения числа больных ковидом

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Вице-премьер Татьяна Голикова провела последнее в году заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. В беседе приняли участие представители 85 субъектов.

«В ряде регионов запланированы праздничные мероприятия. Для того чтобы они прошли без дальнейших эпидемических осложнений, прошу глав субъектов обратить пристальное внимание на их организацию, а также не допускать преждевременного снятия ограничительных мер», — гласит запись, опубликованная 30 декабря на сайте правительства.

По итогам заседания Голикова поручила высшим должностным лицам регионов принять дополнительные меры для предотвращения распространения COVID-19 и снижения уровня заболеваемости, а также обеспечить готовность медицинских организаций к работе в условиях вероятного увеличения количества инфицированных граждан. Вдобавок к этому вице-премьер обязала глав субъектов сформировать резерв коечного фонда для лечения пациентов с ковидом.

Ранее Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России благодаря вакцинации вырос до 61,1%. В тот же день, 28 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила президенту страны о том, что этот показатель приближается к 56%.

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