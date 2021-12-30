Голикова поручила регионам подготовить больницы к работе в условиях возможного увеличения числа больных ковидом

Вице-премьер Татьяна Голикова провела последнее в году заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. В беседе приняли участие представители 85 субъектов.

«В ряде регионов запланированы праздничные мероприятия. Для того чтобы они прошли без дальнейших эпидемических осложнений, прошу глав субъектов обратить пристальное внимание на их организацию, а также не допускать преждевременного снятия ограничительных мер», — гласит запись, опубликованная 30 декабря на сайте правительства.