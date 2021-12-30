Суд признал виновным петербуржца, который нападал на девушек на Богословском кладбище и душил их ради вещей

Как сообщили в надзорном ведомстве 30 декабря, по ночам мужчина подкрадывался к случайным горожанкам на Богословском кладбище. С февраля по март текущего года ему трижды удалось совершить преступление.
«Применяя удушающие приемы, осужденный подавлял волю потерпевших к сопротивлению и осуществлял преступные действия», — объяснили в прокуратуре.
Материальный ущерб от действий злоумышленника превысил 99 тысяч рублей. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в ИК общего режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу.
«Фонтанка» писала, что в марте в Петербурге полицейские задержали грабителя. Им оказался 21-летний мужчина. Известно, что в апреле 2017-го он получил три года в воспитательной колонии по делу о насильственных действиях сексуального характера, но уже в ноябре 2018 года его освободили условно-досрочно.
В середине февраля о нападении на территории Богословского кладбища заявила 20-летняя девушка. По ее словам, неизвестный подкрался к ней со спины, начал бить и душить ради IPhone и пары других предметов. Два похожих преступления были совершены на том же месте 8 марта.