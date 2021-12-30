Суд признал виновным петербуржца, который нападал на девушек на Богословском кладбище и душил их ради вещей

Как сообщили в надзорном ведомстве 30 декабря, по ночам мужчина подкрадывался к случайным горожанкам на Богословском кладбище. С февраля по март текущего года ему трижды удалось совершить преступление.



«Применяя удушающие приемы, осужденный подавлял волю потерпевших к сопротивлению и осуществлял преступные действия», — объяснили в прокуратуре.



Материальный ущерб от действий злоумышленника превысил 99 тысяч рублей. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в ИК общего режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

