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Суд признал виновным петербуржца, который нападал на девушек на Богословском кладбище и душил их ради вещей

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о серийном разбое. Фигурант нападал на женщин и забирал у них ценные вещи.

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Как сообщили в надзорном ведомстве 30 декабря, по ночам мужчина подкрадывался к случайным горожанкам на Богословском кладбище. С февраля по март текущего года ему трижды удалось совершить преступление.

«Применяя удушающие приемы, осужденный подавлял волю потерпевших к сопротивлению и осуществлял преступные действия», — объяснили в прокуратуре.

Материальный ущерб от действий злоумышленника превысил 99 тысяч рублей. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в ИК общего режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

«Фонтанка» писала, что в марте в Петербурге полицейские задержали грабителя. Им оказался 21-летний мужчина. Известно, что в апреле 2017-го он получил три года в воспитательной колонии по делу о насильственных действиях сексуального характера, но уже в ноябре 2018 года его освободили условно-досрочно.

В середине февраля о нападении на территории Богословского кладбища заявила 20-летняя девушка. По ее словам, неизвестный подкрался к ней со спины, начал бить и душить ради IPhone и пары других предметов. Два похожих преступления были совершены на том же месте 8 марта.

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Комментарии (9)

Kot Piter
Вроде никто не погиб, поэтому анекдот в тему:
"-Внученька, как ты не боишься ходить ночью через кладбище?
-Не переживай бабушка. Брать у меня всё равно нечего, а потрах....ся я люблю!"
Всех с Наступающим Новым Годом! 😁
VKuser203216
Такие вопросы задают понаехаловы. Они не знают, что через многие кладбища и парки есть проходные дороги.
Dimitry Antonov
"...по ночам мужчина подкрадывался к случайным горожанкам на Богословском кладбище".
Совершенно не оправдываю упыря, но что что случайные горожанки делают по ночам на кладбище?
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