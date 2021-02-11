Петербурженка заявила, что её душили на кладбище. Возникшего из темноты незнакомца интересовал её «Айфон»

Ночная прогулка среди надгробий в Калининском районе закончилась для 20-летней жительницы Петербурга в отделе полиции. Молодая горожанка заявила, что её душили, били по голове — и всё ради новомодных гаджетов.



Как стало известно «Фонтанке» 11 февраля, девушка стала жертвой грабителя на Богословском кладбище. Примерно за полчаса до полуночи к ней подкрался незнакомец, схватил за шею и начал душить. Затем он ударил её по голове, отобрал пакет и скрылся в темноте. Так как нападение было совершено сзади, пострадавшая весьма скудно смогла описать своего обидчика. По её словам, это был молодой человек среднего роста, одетый в чёрную одежду.

