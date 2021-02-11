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Петербурженка заявила, что её душили на кладбище. Возникшего из темноты незнакомца интересовал её «Айфон»

Ночная прогулка среди надгробий в Калининском районе закончилась для 20-летней жительницы Петербурга в отделе полиции. Молодая горожанка заявила, что её душили, били по голове — и всё ради новомодных гаджетов.

Как стало известно «Фонтанке» 11 февраля, девушка стала жертвой грабителя на Богословском кладбище. Примерно за полчаса до полуночи к ней подкрался незнакомец, схватил за шею и начал душить. Затем он ударил её по голове, отобрал пакет и скрылся в темноте. Так как нападение было совершено сзади, пострадавшая весьма скудно смогла описать своего обидчика. По её словам, это был молодой человек среднего роста, одетый в чёрную одежду.

В своём заявлении она указала, что нападавшему достались мобильный телефон «Айфон», курительная система «Айкос», паспорт в обложке с изображением черепа с сигаретой, а также пакет с фанатским шарфом хоккейного клуба «Сочи». Причинённый ущерб составил 67 тысяч рублей.

В ГУ МВД России по городу и области «Фонтанке» сообщили, что полицейскими приняты меры к розыску и задержанию предполагаемого преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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