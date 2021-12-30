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Потерпите до Нового года. Общественные туалеты в центре Петербурга станут бесплатными с боем курантов

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» продлевает режим работы нескольких общественных туалетов и туалетных комплексов в центре города в период новогодних и рождественских праздников. С боем курантов 1 января они начнут принимать посетителей бесплатно.

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В частности, как сообщили на предприятии 30 декабря, работать с 9:00 31 декабря до 06:00 1 января, а также с 9:00 6 января и до 06:00 7 января будут туалеты в Василеостровском, Центральном и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга по следующим адресам:

— Адмиралтейский проспект, д. 5, литера А;

— Наличная улица, д. 4, корп. 2, лит. А;

— набережная Макарова, д. 3, лит. А;

— Камская улица, д. 5, корп. 2, лит. А;

— «Василеостровская», станция метро, 7-я линия, д. 44 (модульный туалет);

— Румянцевский сад (модульный туалет);

— Александровский парк, д. 1, корп. 2, литера А;

— Александровский парк, д. 2;

— Кирочная улица, д. 50, лит. З;

— Невский проспект, д. 179, лит. Д;

— 6-я Советская улица, д. 29, лит. Б;

— Дворцовая площадь, у Салтыковского сквера (передвижной санитарно-гигиенический комплекс).

«Фонтанка» сообщала, что в Петербурге с Нового года перестанут взимать плату за пользование общественными туалетами. Их содержание целиком возьмет на себя бюджет. Подробнее об этом нововведении читайте на нашем сайте.

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Комментарии (2)

VF812
так победим!!! вот только Нужка пропала, не дождалася...
hal9000
Понятно короч что это за затея..10 туалетов на весь город..)..вот что называется натуральным совком..не надо быть Нострадамусом ..но они поработают дня 4..ну 10 максимум..потом на ремонт..))Они есть..пожалуйста..вот у нас бесплатные туалеты..проверка придет..быстрей открываемся..а то что кто то говорит что они неработают так это Нато коклы велосипедисты парапланеристы..и вообще враги народа..)
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