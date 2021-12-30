Потерпите до Нового года. Общественные туалеты в центре Петербурга станут бесплатными с боем курантов

В частности, как сообщили на предприятии 30 декабря, работать с 9:00 31 декабря до 06:00 1 января, а также с 9:00 6 января и до 06:00 7 января будут туалеты в Василеостровском, Центральном и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга по следующим адресам:
— Адмиралтейский проспект, д. 5, литера А;
— Наличная улица, д. 4, корп. 2, лит. А;
— набережная Макарова, д. 3, лит. А;
— Камская улица, д. 5, корп. 2, лит. А;
— «Василеостровская», станция метро, 7-я линия, д. 44 (модульный туалет);
— Румянцевский сад (модульный туалет);
— Александровский парк, д. 1, корп. 2, литера А;
— Александровский парк, д. 2;
— Кирочная улица, д. 50, лит. З;
— Невский проспект, д. 179, лит. Д;
— 6-я Советская улица, д. 29, лит. Б;
— Дворцовая площадь, у Салтыковского сквера (передвижной санитарно-гигиенический комплекс).
«Фонтанка» сообщала, что в Петербурге с Нового года перестанут взимать плату за пользование общественными туалетами. Их содержание целиком возьмет на себя бюджет. Подробнее об этом нововведении читайте на нашем сайте.