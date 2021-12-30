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«Погрешность неизбежна». В Кремле объяснили расхождение данных по коллективному иммунитету

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил расхождение данных об уровне коллективного иммунитета в стране разными методиками подсчёта. «Погрешность неизбежна», — отметил представитель Кремля.

«Президент обращает большое внимание на то, какими цифрами оперируют разные ведомства и какие цифры называет вице-премьер. Действительно, они могут отличаться, они могут быть разными, потому что иногда применяется разная методика при подсчёте, и в целом трудно назвать цифры точные, и к ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности. Здесь несколько процентов очень трудно учитывать и здесь погрешность, и она неизбежна», — цитирует Пескова 30 декабря РИА Новости.

При этом, по словам пресс-секретаря главы государства, принцип достаточно простой: учитывать ли при подсчётах коллективного иммунитета человека, который привился 12 месяцев назад и до сих пор не ревакцинировался. «Поэтому здесь определённый допуск, к этому нужно так и относиться, с допуском», — добавил Песков.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России на сегодняшний день составляет 61,1 %. В то же время по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, он ниже — менее 56 %. Владимир Путин заявил, что считает необходимым достичь показателя коллективного иммунитета в РФ в 90 %.

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Комментарии (8)

Dazdraperma
Мне кажется, мы уже достигли уровня коллективной безопасности в 98,7%. С учетом погрешности
Grotesk
можно было подойти с другого края... в туркмении ковида нет вообще... там есть только орви... и в цифрах путаться не надо...
Cashmare
если бы песков был пиноккио - он бы носом уже проткнул землю и вылез бы за пределы солнечной системы
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