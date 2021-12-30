«Погрешность неизбежна». В Кремле объяснили расхождение данных по коллективному иммунитету

«Президент обращает большое внимание на то, какими цифрами оперируют разные ведомства и какие цифры называет вице-премьер. Действительно, они могут отличаться, они могут быть разными, потому что иногда применяется разная методика при подсчёте, и в целом трудно назвать цифры точные, и к ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности. Здесь несколько процентов очень трудно учитывать и здесь погрешность, и она неизбежна», — цитирует Пескова 30 декабря РИА Новости.

При этом, по словам пресс-секретаря главы государства, принцип достаточно простой: учитывать ли при подсчётах коллективного иммунитета человека, который привился 12 месяцев назад и до сих пор не ревакцинировался. «Поэтому здесь определённый допуск, к этому нужно так и относиться, с допуском», — добавил Песков.

